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30 січня 2020, четвер, 10:03 6
Фінанси 2020-01-30T10:19:01+02:00
Українські Новини
Курс долара подолав позначку в 25 гривень

Курс долара подолав позначку в 25 гривень

Ярина Вацяк
Курс валют, обмін валют, курс в обмінниках, курс гривні, курс долара
Гроші
Гроші

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з курсом валют на 29 січняря на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,7157 25,0071 27,0720 27,5497 3,50 4,02
Максимальний 24,9000 25,1500 27,3000 27,7000 3,91 5,00
Мінімальний 24,5000 24,9000 26,6000 27,4000 2,30 3,90

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 січня, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 16 коп. в середу знизився на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

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