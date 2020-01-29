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  • Британцев, возвращающихся из Уханя, будут помещать на двухнедельный карантин
29 января 2020, среда, 15:20 44
Европа 2020-01-29T15:21:20+02:00
Українські Новини
Британцев, возвращающихся из Уханя, будут помещать на двухнедельный карантин

Британцев, возвращающихся из Уханя, будут помещать на двухнедельный карантин

Валерия Драгомирова
Изоляция, Карантин, Великобритания, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

В то время как по всему миру новым коронавирусом заразились более шести тысяч человек, британцы, которые вернутся в Великобританию из китайского города Ухань, будут помещены в карантин на две недели из-за опасений относительно новой эпидемии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Общественная безопасность является главным приоритетом. Любой, кто вернется из Уханя, будет надежно изолирован в течение 14 дней со всей необходимой медицинской помощью", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По данным правительственных источников, среди вариантов мест изоляции прибывших из Уханя рассматривают военные базы.

В среду British Airways приостановила все полеты в материковый Китай, поскольку число случаев заболевания коронавируса в стране превысило эпидемию атипичной пневмонии.


Как сообщали Українські Новини, в Китае начали арестовывать за распространение фейков о коронавирусе. 

Также ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса.

Тем временем улицы в Ухане почти полностью опустели.

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