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  • Улицы опустели: жители Уханя рассказали, что происходит в центре эпидемии
27 января 2020, понедельник, 19:31 73
Мир 2020-01-27T19:38:21+02:00
Українські Новини
Улицы опустели: жители Уханя рассказали, что происходит в центре эпидемии

Улицы опустели: жители Уханя рассказали, что происходит в центре эпидемии

Валерия Драгомирова
Китай, эпидемия, Ухань, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

В воскресенье, 26 января, улицы в Ухане почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками. Множество людей остаются дома в ожидании свежих новостей, а те, кто на улицах, стараются держаться подальше от коронавируса, пишет The Guardian.


"Мне казалось, что все наблюдают за всеми, чтобы убедиться, что никто не болен", - рассказала гражданка Индии Ашвини, которая переехала в Ухань год назад.

По словам Ашвини, в немногих крупных супермаркетах, которые все еще открыты, клиенты проходили обследование на лихорадку, прежде чем войти.

Другая жительница Уханя Хуан рассказала, что сейчас у нее простуда и ее родные не выпускают на улицу.

Первоначальные симптомы коронавируса, как правило, похожи на симптомы простуды или гриппа, что означает, что людям трудно узнать, инфицированы ли они, особенно с учетом того, что вспышка совпала с сезоном гриппа.

Хуан, как и многие другие, не хотела идти в больницу из-за простуды, потому что боялась подхватить новый вирус, а в соцсетях показывали видео, где больницы были переполнены. 

Также начались работы по строительству больницы на 1000 коек за несколько дней на окраине Уханя, и в город было направлено 1000 дополнительных медицинских работников. В субботу было объявлено, что будет построена вторая новая больница для лечения пострадавших пациентов.

Общественный транспорт в Ухане был приостановлен, и почти все частные автомобили были запрещены на дорогах.

Некоторые эпидемиологи критикуют реакцию властей на вспышку заболевания, утверждая, что ограничения были введены с запозданием, что позволило людям покидать города. В долгосрочной перспективе запрет может вызвать негодование людей и подорвать доверие к власти, в том числе к сообщениям о ситуации со вспышкой вируса.

В непростом положении оказались уязвимые группы, в том числе пожилые люди, иностранные студенты и прочие, которые не могут запастись едой из-за отсутствия транспортного сообщения.

"Решение запретить движение не принимало во внимание медперсонал, пациентов или беременных, которые нуждаются в общественном транспорте", – добавила Хуан.

Как сообщали Українські Новини, более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли. 

Тем временем в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского. 

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