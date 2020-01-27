Улицы опустели: жители Уханя рассказали, что происходит в центре эпидемии

В воскресенье, 26 января, улицы в Ухане почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками. Множество людей остаются дома в ожидании свежих новостей, а те, кто на улицах, стараются держаться подальше от коронавируса, пишет The Guardian.



"Мне казалось, что все наблюдают за всеми, чтобы убедиться, что никто не болен", - рассказала гражданка Индии Ашвини, которая переехала в Ухань год назад.



По словам Ашвини, в немногих крупных супермаркетах, которые все еще открыты, клиенты проходили обследование на лихорадку, прежде чем войти.



Другая жительница Уханя Хуан рассказала, что сейчас у нее простуда и ее родные не выпускают на улицу.



Первоначальные симптомы коронавируса, как правило, похожи на симптомы простуды или гриппа, что означает, что людям трудно узнать, инфицированы ли они, особенно с учетом того, что вспышка совпала с сезоном гриппа.



Хуан, как и многие другие, не хотела идти в больницу из-за простуды, потому что боялась подхватить новый вирус, а в соцсетях показывали видео, где больницы были переполнены.



Также начались работы по строительству больницы на 1000 коек за несколько дней на окраине Уханя, и в город было направлено 1000 дополнительных медицинских работников. В субботу было объявлено, что будет построена вторая новая больница для лечения пострадавших пациентов.



Общественный транспорт в Ухане был приостановлен, и почти все частные автомобили были запрещены на дорогах.



Некоторые эпидемиологи критикуют реакцию властей на вспышку заболевания, утверждая, что ограничения были введены с запозданием, что позволило людям покидать города. В долгосрочной перспективе запрет может вызвать негодование людей и подорвать доверие к власти, в том числе к сообщениям о ситуации со вспышкой вируса.



В непростом положении оказались уязвимые группы, в том числе пожилые люди, иностранные студенты и прочие, которые не могут запастись едой из-за отсутствия транспортного сообщения.

"Решение запретить движение не принимало во внимание медперсонал, пациентов или беременных, которые нуждаются в общественном транспорте", – добавила Хуан.



Как сообщали Українські Новини, более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли.



Тем временем в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского.