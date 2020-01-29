В Китае начали арестовывать за распространение фейков о коронавирусе, – СМИ

В ходе распространения эпидемии коронавируса, в мире зафиксировали более 6 тысяч случаев заражений. Вместе с тем, власти Китая заявили о том, что будут арестовывать за распространение фейковой информации в жизни и в социальных сетях. Об этом передает Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности (УОБ).

Так, с 34 жителями города была проведена профилактическая беседа, и шестеро нарушителей правопорядка были задержаны.

Как отмечает начальник УОБ Тяньцзинь Чэнь Юйдун, в интернете ведется отслеживание публикаций на тему коронавируса. В случае обнаружения недостоверной информации нарушителю "наносится суровый удар согласно закону", чтобы предотвратить общественную панику.

"Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии", – говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, обеспечив украинские больницы кислородом.

Также ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса.