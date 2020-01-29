подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Китае начали арестовывать за распространение фейков о коронавирусе, – СМИ
29 января 2020, среда, 12:45 27
Мир 2020-01-29T12:47:17+02:00
Українські Новини
В Китае начали арестовывать за распространение фейков о коронавирусе, – СМИ

В Китае начали арестовывать за распространение фейков о коронавирусе, – СМИ

Елизавета Кесельман
Китай, эпидемия, Вспышка эпидемии коронавируса, Коронавирус, Фейковые новости
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

В ходе распространения эпидемии коронавируса, в мире зафиксировали более 6 тысяч случаев заражений. Вместе с тем, власти Китая заявили о том, что будут арестовывать за распространение фейковой информации в жизни и в социальных сетях. Об этом передает Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности (УОБ).

Так, с 34 жителями города была проведена профилактическая беседа, и шестеро нарушителей правопорядка были задержаны.

Как отмечает начальник УОБ Тяньцзинь Чэнь Юйдун, в интернете ведется отслеживание публикаций на тему коронавируса. В случае обнаружения недостоверной информации нарушителю "наносится суровый удар согласно закону", чтобы предотвратить общественную панику.

"Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии", – говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, обеспечив украинские больницы кислородом. 

Также ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса.

Больше новостей о: Китай эпидемия Вспышка эпидемии коронавируса Коронавирус Фейковые новости

Симптомы китайского коронавируса: как распознать з...
В Украину через неделю могут поставить тесты для о...
Украина готовится к коронавирусу: больницы полност...
Зеленский поручил написать законопроект о работе м...
Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко
Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен
Новости
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
В Украине с 3 февраля начинается регистрация на ВНО: график проведения всех тестов 13:14 Инфографика
В Запорожской области женщина умерла от гриппа 13:09
Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога 12:56
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Зеркаль стала советником Коболева
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok