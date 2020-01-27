ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 80 человек, сообщает "DW".



"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе организации, обнародованном в понедельник, 27 января.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка формулировки, а теперь ее исправили. Исправление глобальной оценки риска не означает объявление международной чрезвычайной ситуации из-за распространения вируса.

LIVE: Q&A on novel coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/keFOCZGA8u — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 27, 2020



Как сообщали Українські Новини, в Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса.



Тем временем улицы в Ухане почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками.







