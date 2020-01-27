подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса
27 января 2020, понедельник, 20:20 27
Мир 2020-01-27T20:21:08+02:00
Українські Новини
ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Угроза, 2019-nCoV, Китай, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 80 человек, сообщает "DW". 


"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе организации, обнародованном в понедельник, 27 января.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка формулировки, а теперь ее исправили. Исправление глобальной оценки риска не означает объявление международной чрезвычайной ситуации из-за распространения вируса.


Как сообщали Українські Новини, в Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса. 

Тем временем улицы в Ухане почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками. 




Больше новостей о: ВООЗ Угроза 2019-nCoV Китай Коронавирус

Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
Центральный вокзал в Киеве возобновил свою работу после сообщения о минировании 20:42 Дополнено
ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса 20:20
В Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса 20:06
"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными 19:55
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Сегодня день памяти жертв Холокоста: как чествуют в Украине 12:48
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok