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29 січня 2020, середа, 15:27 10
Європа 2020-01-29T16:30:02+02:00
Українські Новини
Британців, які повернуться з Уханю, помістять на двотижневий карантин

Британців, які повернуться з Уханю, помістять на двотижневий карантин

Валерия Драгомирова
Ізоляція, Карантин, Великобританія, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

У той час як по всьому світу новим коронавірусом заразилися більше шести тисяч осіб, британці, які повернуться в Великобританію з китайського міста Ухань, будуть поміщені в карантин на два тижні через побоювання щодо нової епідемії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Громадська безпека є головним пріоритетом. Будь-хто, хто повернеться з Уханя, буде надійно ізольований протягом 14 днів з усією необхідною медичною допомогою", - сказав міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

За даними урядових джерел, серед варіантів місць ізоляції прибулих з Уханю розглядають військові бази.

У середу British Airways припинила всі польоти на материковий Китай, оскільки кількість випадків захворювання коронавірусу в країні перевищила епідемію атипової пневмонії.


Як повідомляли Українські Новини, у Китаї почали заарештовувати за поширення фейків про коронавирус.

Також ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження нового коронавірусу.

Тим часом вулиці в Ухані майже повністю спорожніли.

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