Британців, які повернуться з Уханю, помістять на двотижневий карантин

У той час як по всьому світу новим коронавірусом заразилися більше шести тисяч осіб, британці, які повернуться в Великобританію з китайського міста Ухань, будуть поміщені в карантин на два тижні через побоювання щодо нової епідемії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Громадська безпека є головним пріоритетом. Будь-хто, хто повернеться з Уханя, буде надійно ізольований протягом 14 днів з усією необхідною медичною допомогою", - сказав міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

За даними урядових джерел, серед варіантів місць ізоляції прибулих з Уханю розглядають військові бази.

У середу British Airways припинила всі польоти на материковий Китай, оскільки кількість випадків захворювання коронавірусу в країні перевищила епідемію атипової пневмонії.



Як повідомляли Українські Новини, у Китаї почали заарештовувати за поширення фейків про коронавирус.



Також ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження нового коронавірусу.



Тим часом вулиці в Ухані майже повністю спорожніли.