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16 декабря 2019, понедельник, 08:45 13
Общество 2019-12-16T08:47:52+02:00
Українські Новини
Сегодня водители начинают тестировать приложение с электронными водительскими правами

Сегодня водители начинают тестировать приложение с электронными водительскими правами

Надежда Комендантова
Электронные права, Верификация, Водительские права
Водитель. Фото:www.15min.lt
Водитель. Фото:www.15min.lt

Сегодня официально начинается тестирование водителями бета-версии мобильного приложения "Дія" с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорту на авто.

Доступ к тестированию получат 20 000 владельцев водительских удостоверений среди добровольцев.

Проект мобильного приложения "Дія" создается в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком ПриватБанк и международной IT-компанией EPAM.

Идентификация тестировщиков через BankID, а верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.

В течение всего периода тестирования команда Министерства цифровой трансформации совместно с партнерами будет изучать и анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки и обеспечить пользовательский опыт для всех пользователей.

Тестовый период продлится до конца текущего года.

Как сообщали Українські Новини, с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

Ранее Кабмин принял решение ввести электронные водительские права и техпаспорта в тестовом режиме. Для этого будет использоваться приложение "Дія". 

Кабмин запустил приложение с электронными водительскими правами.

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