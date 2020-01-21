В Украине водители смогут оплачивать штрафы через смартфон

Штрафы за нарушение ПДД можно оплатить через телефон. Фото: pexels

Штрафы за нарушение ПДД можно оплатить через телефон. Фото: pexels

В декабре водители начали тестировать новые электронные водительские права и в приложении станет доступна функция оплаты штрафы за нарушение правил дорожного движения через смартфон.

Об этом сообщает "Сегодня".

"К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения "Дія" добавляют возможность уплаты штрафов онлайн. Водители с помощью мобильного приложения "Дія" смогут проверять наличие штрафов и уплачивать их", – заявили там.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

Как сообщали Українські Новини, в МВД рассказали сколько стоит восстановить права и как можно это сделать онлайн. Также МВД планирует поднять штрафы за нарушение ПДД.

Напомним, с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.