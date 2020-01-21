подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 января 2020, вторник, 19:56 34
Общество 2020-01-21T19:58:04+02:00
Українські Новини
В Украине водители смогут оплачивать штрафы через смартфон

В Украине водители смогут оплачивать штрафы через смартфон

Таня Войтюк
Водительские права, Электронное правительство, Дія, Электронные права, ПДД, Водители
Штрафы за нарушение ПДД можно оплатить через телефон. Фото: pexels
Штрафы за нарушение ПДД можно оплатить через телефон. Фото: pexels

В декабре водители начали тестировать новые электронные водительские права и в приложении станет доступна функция оплаты штрафы за нарушение правил дорожного движения через смартфон.

Об этом сообщает "Сегодня".

"К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения "Дія" добавляют возможность уплаты штрафов онлайн. Водители с помощью мобильного приложения "Дія" смогут проверять наличие штрафов и уплачивать их", – заявили там.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

Как сообщали Українські Новини, в МВД рассказали сколько стоит восстановить права и как можно это сделать онлайн. Также МВД планирует поднять штрафы за нарушение ПДД.

Напомним, с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

Больше новостей о: Водительские права Электронное правительство Дія Электронные права ПДД Водители

Причастного к убийству Гандзюк экс-помощника депутата Павловского арестовали
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Торговля.Рынок. Фото: pixabay
Розничная торговля в Украине за год выросла на 10% 20:19
Осквернителя памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге задержали 20:14
В Украине водители смогут оплачивать штрафы через смартфон 19:56
Во Львовской обладминистрации голодают шахтеры 19:34
В Киеве проходят обыски в магазинах "Конфискат" 19:26
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский 11:32
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok