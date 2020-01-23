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23 января 2020, четверг, 18:03 266
Общество 2020-01-23T18:20:10+02:00
Українські Новини
До конца февраля украинцы смогут иметь паспорт в смартфоне, - МВД

До конца февраля украинцы смогут иметь паспорт в смартфоне, - МВД

Елизавета Кесельман
МВД, Паспорт, ID-карта, приложение
Паспорт в смартфоне.Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Паспорт в смартфоне.Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел объявило о том, что до конца февраля украинцы смогут носить с собой в смартфоне "мобильный паспорт" в приложении "Дія". Об этом пресс-служба ведомства написала на своей странице в Facebook.

"Идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. Наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства", - говорится в сообщении.     

Скриншот:.facebook.com/mvs.gov.uaСкриншот:.facebook.com/mvs.gov.ua

В ведомстве отметили, что цифровой аналог ID-карты и загранпаспорта может быть актуальным во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях. 

Как сообщали Українські Новини, в декабре водители начали тестировать новые электронные водительские права и в приложении "Дія" стала доступна функция оплаты штрафы за нарушение правил дорожного движения через смартфон.

Также с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

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