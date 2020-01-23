До конца февраля украинцы смогут иметь паспорт в смартфоне, - МВД

Министерство внутренних дел объявило о том, что до конца февраля украинцы смогут носить с собой в смартфоне "мобильный паспорт" в приложении "Дія". Об этом пресс-служба ведомства написала на своей странице в Facebook.

"Идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. Наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства", - говорится в сообщении.

Скриншот:.facebook.com/mvs.gov.ua

В ведомстве отметили, что цифровой аналог ID-карты и загранпаспорта может быть актуальным во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.

Как сообщали Українські Новини, в декабре водители начали тестировать новые электронные водительские права и в приложении "Дія" стала доступна функция оплаты штрафы за нарушение правил дорожного движения через смартфон.

Также с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.