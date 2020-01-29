Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба

Защита бывшего Президента Петра Порошенко подала 14 исков в Верховный Суд о возмещении морального ущерба.

Об этом адвокат Игорь Головань написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"А в связи с инспирированных, как мы знаем из опубликованных (анонимным телеграм-каналом) "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политических преследований Петра Порошенко следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей", - написал он.

Отмечается, что по жалобам адвокатов Порошенко судьями были установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 2; следователей Национальной полиции - 2.

Исходя из этого, Головань сообщил, что он подает 14 исков о возмещении морального вреда Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

Кроме того, Головань заявлял, что эксперты установили подлинность голоса бывшего директора ГБР Романа Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимном телеграм-канале.

После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку.