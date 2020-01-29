подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 12:55 52
Судебная власть 2020-01-29T13:06:13+02:00
Українські Новини
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба

Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба

Елизавета Драбкина
Верховный Суд, Моральный ущерб, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Защита бывшего Президента Петра Порошенко подала 14 исков в Верховный Суд о возмещении морального ущерба.

Об этом адвокат Игорь Головань написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"А в связи с инспирированных, как мы знаем из опубликованных (анонимным телеграм-каналом) "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политических преследований Петра Порошенко следственными судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей", - написал он.

Отмечается, что по жалобам адвокатов Порошенко судьями были установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 2; следователей Национальной полиции - 2.

Исходя из этого, Головань сообщил, что он подает 14 исков о возмещении морального вреда Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

Кроме того, Головань заявлял, что эксперты установили подлинность голоса бывшего директора ГБР Романа Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимном телеграм-канале.

После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку.

Больше новостей о: Верховный Суд Моральный ущерб Петр Порошенко

Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко
Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен
Новости
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
В Украине с 3 февраля начинается регистрация на ВНО: график проведения всех тестов 13:14 Инфографика
В Запорожской области женщина умерла от гриппа 13:09
Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога 12:56
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Зеркаль стала советником Коболева
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok