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29 січня 2020, середа, 12:55 16
Судова влада 2020-01-29T13:30:02+02:00
Українські Новини
Порошенко подає 14 позовів проти ДБР, НАБУ і Нацполиции про відшкодування моральної шкоди

Порошенко подає 14 позовів проти ДБР, НАБУ і Нацполиции про відшкодування моральної шкоди

Елизавета Драбкина
Верховний Суд України, моральна шкода, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Захист колишнього Президента Петра Порошенка подав 14 позовів у Верховний Суд про відшкодування моральної шкоди.

Про це адвокат Ігор Головань написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"А у зв'язку з інспірованим, як ми знаємо з опублікованих (ананімного телеграм-каналу) "Трубу прорвало" записів, посадовцями президентського офісу політичних переслідувань Петра Порошенка слідчими суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих", - написав він.

Наголошується, що за скаргами адвокатів Порошенко суддями були встановлені факти протиправної бездіяльності: прокурорів - 4; слідчих Державного бюро розслідувань - 6; посадових осіб Національного антикорупційного бюро - 2; слідчих Національної поліції - 2.

Виходячи з цього, Головань повідомив, що він подає 14 позовів про відшкодування моральної шкоди Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прес-служба партії "Європейська солідарність" заявляла, що Офіс президента і ДБР стежать за Порошенка і підлаштовують графік допитів під його міжнародні візити.

Крім того, Головань заявляв, що експерти встановили справжність голосу колишнього директора ДБР Романа Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімному телеграм-каналі.

Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування.

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