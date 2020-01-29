ПАРЄ обрала віце-президентом заступника голови Держдуми Росії Толстого

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала віце-президентом главу російської делегації, заступника голови Державної Думи Петра Толстого.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАРЄ, передають Українські Новини.

Толстой був обраний віце-президентом ПАРЄ 28 січня за результатами 2-го туру таємного голосування (за нього проголосувало 132 делегати ПАРЄ, проти - 117).

Щодо Толстого представниця України Марія Мезенцева ( "Слуга народу") ініціювала процедуру оскарження, звинувативши росіянина в антисемітських заявах, не сумісних з цінностями Ради Європи.

У першому турі він набрав 101 голос за і проти 71, не подолавши бар'єр для обрання.

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня ПАРЄ обрала своїм президентом Ріка Дамса, віце-президентом - депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка.

27 січня на засіданні ПАРЄ литовський депутат Емануеліс Зінгеріс і Марія Голубєва з Латвії ініціювали challenge of the credentials (перегляд повноважень) делегації Росії, ця ініціатива отримала підтримку понад 30 депутатів з 5 національних делегацій, а Росія пригрозила покинути ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження.

Тим часом, глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів.