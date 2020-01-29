Дело Шеремета: следователи намерены просить суд продлить досудебное расследование до июня 2020 года

Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета намерены просить Офис генерального прокурора о продлении сроков досудебного расследования еще на четыре месяца. Об этом рассказал прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.

Предполагается, что сторона защиты может подать возражение в течение 5 дней, в то время, как срок по делу истекает 12 февраля.

"Они могут подать возражение в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражение и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", — отметил Сергей Зузак.

Необходимость продления сроков предварительного расследования, по словам прокурора, обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии производства принимать рано.

"Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе — эксперименты, допросы и т.д.", — сказал Зузак.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош в комментарии журналистам заявил, что возражение на ходатайство следователя уже подал.

"Продолжение до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователем необоснована необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий", — сказал Добош.

Адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Станислав Кулик в комментариях hromadske отметил, что копию ходатайства следователя о продлении срока предварительного расследования не получал. Также он добавил, что должен подать возражения на ходатайство следователя.

Адвокат подозреваемой Яны Дугарь Виталий Коломиец также прокомментировал, что надлежащих документов о продлении срока предварительного расследования не получил.

"Было ходатайство подписанное подполковником милиции, из ГСУ МВД (нет такого органа). Итак, должны были перевручить надлежащий документ. Надлежащего (предусмотренного УПК) документа не вручено", — сказал адвокат.

Скришот: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Кроме того, адвокат подчеркнул, что в ходатайстве подают информацию о 5 подозреваемых, хотя по состоянию на 28 января следователь по процессуальному решению утверждает, что таких только три.

Фото: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Как сообщали Українські Новини, судьи по делу Шеремета заявили, что адвокат Кузьменко угрожал им.

Также Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.