подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 11:44 96
Силовые структуры 2020-01-29T11:47:19+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: следователи намерены просить суд продлить досудебное расследование до июня 2020 года

Дело Шеремета: следователи намерены просить суд продлить досудебное расследование до июня 2020 года

Елизавета Кесельман
дело Шеремета, Убийств Павла Шеремета, Расследование убийства, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко
Память Павлу Шеремету.
Память Павлу Шеремету.

Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета намерены просить Офис генерального прокурора  о продлении сроков досудебного расследования еще на четыре месяца. Об этом рассказал прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.

Предполагается, что сторона защиты может подать возражение в течение 5 дней, в то время, как срок по делу истекает 12 февраля.

"Они могут подать возражение в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражение и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", — отметил Сергей Зузак.

Необходимость продления сроков предварительного расследования, по словам прокурора, обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии производства принимать рано.

 "Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе — эксперименты, допросы и т.д.", — сказал Зузак.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош в комментарии журналистам заявил, что возражение на ходатайство следователя уже подал.

"Продолжение до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователем необоснована необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий", — сказал Добош.

Адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Станислав Кулик в комментариях hromadske отметил, что копию ходатайства следователя о продлении срока предварительного расследования не получал. Также он добавил, что должен подать возражения на ходатайство следователя.

Адвокат подозреваемой Яны Дугарь Виталий Коломиец также прокомментировал, что надлежащих документов о продлении срока предварительного расследования не получил.

"Было ходатайство подписанное подполковником милиции, из ГСУ МВД (нет такого органа). Итак, должны были перевручить надлежащий документ. Надлежащего (предусмотренного УПК) документа не вручено", — сказал адвокат.

Скришот: facebook.com/vitaliy.kolomietsСкришот: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Кроме того, адвокат подчеркнул, что в ходатайстве подают информацию о 5 подозреваемых, хотя по состоянию на 28 января следователь по процессуальному решению утверждает, что таких только три.

Фото: facebook.com/vitaliy.kolomietsФото: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Как сообщали Українські Новини, судьи по делу Шеремета заявили, что адвокат Кузьменко угрожал им.

Также Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь. 

Больше новостей о: дело Шеремета Убийств Павла Шеремета Расследование убийства Яна Дугарь Юлия Кузьменко Андрей Антоненко

Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в у...
В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убий...
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугар...
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет ходатайство...
Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко
Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен
Новости
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
В Украине с 3 февраля начинается регистрация на ВНО: график проведения всех тестов 13:14 Инфографика
В Запорожской области женщина умерла от гриппа 13:09
Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога 12:56
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Зеркаль стала советником Коболева
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok