Дело Шеремета: адвоката одной из подозреваемых судьи обвинили в "унизительных" высказываниях в их адрес

Судьи Киевского апелляционного суда заявили, что адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош осуществлял давление и пытался вмешиваться в деятельность суда.

Об этом говорится в заявлении судей Юрия Сливы, Владимира Мельника и Татьяны Фрич на официальном портале "Судебной власти Украины", передают Українськi Новини.

Отмечается, что во время судебного заседания по рассмотрению апелляции на арест Кузьменко 20 декабря 2019 года при обсуждении вопроса о возможности продолжения рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей не ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату, он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложение судебного заседания ни при каких условиях не произойдет.

Судьи указывают, что после провозглашения указанного решения защитник также проявил несдержанное и некорректное поведение, бестактно, обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме в адрес судей, а также прокуроров, участвовавших в судебном производстве.

"При этом защитник в присутствии участников судебного процесса, представителей средств массовой информации и свободных слушателей в грубой и нецензурной форме обращался к судьям, выкрикивал оскорбительные высказывания в отношении судей, прокуроров и экспертов, а также публично высказывался, что "каждый судья ответит за подозреваемую", что , как считают Слива Ю.М., Мельник В.В. и Фрич Т.В., является угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью", - отмечается в заявлении.

Также указано, что высказывания адвоката в тот же день были распространены в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и социальных сетях.

Кроме того, адвокат своими действиями осуществлял подстрекательство присутствующих в зале свободных слушателей, которые в дальнейшем также начали высказывать оскорбления и угрозы в адрес судей и прокуроров.

"Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражения им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступления негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попыток вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия", - сказано в заявлении.

Указанные данные были внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение.

Как сообщали Українськi Новини, суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь.

Ткже двое подозреваемых в убийстве Шеремета отказались от участия в следственном эксперименте.