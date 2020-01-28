ЕС решил ввести санкции еще против 7 человек, причастных к выборам в Крыму

Европейский Союз распространил санкции еще на 7 человек, причастных к местным выборам в Севастополе (Крым) в сентябре 2019 года, которые ЕС не признает.

Об этом говорится в вестнике Евросоюза "Официальный журнал", передают Українськi Новини.

Так, в список были добавлены Сергей Даниленко и Лидия Басова (председатели Севастопольской избирательной комиссии) за участие в организации местных выборов в незаконно аннексированном Севастополе 8 сентября 2019 года.

Екатерина Пыркова (секретарь Севастопольской избирательной комиссии) также была добавлена за участие в организации местных выборов.

К тому же, Екатерина Алтабаева, член Совета Федерации России по незаконно аннексированному Севастополю, Юрий Гоцанюк, премьер-министр так называемой Республики Крым, Владимир Немцев, председатель так называемого "Законодательного собрания" незаконно аннексированного Севастополя, и Михаил Развозжаев, исполняющий обязанности губернатора Севастополя, добавлены в список санкций за работу над дальнейшей интеграцией незаконно аннексированного Севастополя в состав России и проведение политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Местные выборы в Севастополе (Крым) были организованы Россией 8 сентября 2019 года.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко поприветствовал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС и поблагодарил за солидарность с Украиной.

Как сообщали Українськi Новини,МИД призывал международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму.

В декабре 2019 года ЕС продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России на 6 месяцев до июля 2020 года.

В ближайшем будущем Европейский Союз может снять наложенные на окружение беглого президента Виктора Януковича санкции.