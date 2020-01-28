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28 січня 2020, вівторок, 19:41 11
Економіка 2020-01-28T21:00:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову впала на 16 копійок

Гривня на міжбанку знову впала на 16 копійок

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 14 коп. у вівторок знизився на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,70-24,75 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,68-24,73 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,72-24,77 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,25% з 23,74 UAH/USD до 24,75 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29 січня, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Також у вівторок, 28 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 27 січня, залишився без змін і становить 3,49 грн за 10 рублів.

Крмое того, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 січня на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

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