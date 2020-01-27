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27 января 2020, понедельник, 18:16 52
Экономика 2020-01-27T18:16:19+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает стремительно падать

Гривна на межбанке продолжает стремительно падать

Анна Рудык
Курс валют, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Курс гривны
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 11 коп. в понедельник снизился на 14 коп. до 24,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,49-24,52 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,58-24,61 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,57-24,60 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,58% с 23,74 UAH/USD до 24,59 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 января, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Тем временем курс гривны может значительно упасть уже в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Также, сообщалось, что Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

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