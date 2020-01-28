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28 января 2020, вторник, 16:46 108
Верховная Рада и партии 2020-01-28T17:15:10+02:00
Українські Новини
Вятрович в отличие от Зеленского помнит, что концлагерь Аушвиц освободила Красная армия

Вятрович в отличие от Зеленского помнит, что концлагерь Аушвиц освободила Красная армия

Ирина Дорофейчук
Владимир Вятрович, Европейская солидарность, Владимир Зеленский, Президент Украины, Красная Армия, Аушвиц-Биркенау, Освенцим
Владимир Вятрович. Фото: slovoidilo.ua
Владимир Вятрович. Фото: slovoidilo.ua

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Европейская солидарность", бывший председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в отличие от Президента Украины Владимира Зеленского помнит, что узников нацистского концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (рядом с польским городом Освенцим) освободили именно бойцы Красной армии.

Об этом народный депутат упомянул на своей странице в социальной сети Facebоok.

"Визит Президента Владимир Зеленский в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Авшвица - правильный дипломатический шаг. Один из немногих пока у главы Украины.

P.S. И хорошая речь - о восстановлении памятника на могиле воинов УПА в Польше, украинцев из КА (Красной армии), освобождавших Авшвиц, Емельяна Ковча, братьев Шептицких", - написал Вятрович.

Отметим, Зеленский в ходе выступления в Варшаве (Польша) сказал: "Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь".

По словам Президента Украины Зеленского выходит, что освобождали Освенцим только украинцы, а не вся Красная армия. Хотя, как известно, 1-м Украинским фронт назывался не потому, что состоял из украинцев, а потому что наступал через территорию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). А до октября 1943 года 1-й Украинским фронт назывался Воронежским фронтом. 

Напомним, 27 января Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Также Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.

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