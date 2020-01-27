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27 января 2020, понедельник, 14:14 256
Общество 2020-01-27T14:43:35+02:00
Українські Новини
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского

В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украина, заболеваемость, Коронавирус в Китае

В Киеве зафиксировали один случай коронавируса. Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Данный случай является первым с начала года. Об этом сообщается в лабораторном центре в Facebook.

Медики уточнили, что обнаужен не тот штамм вируса, который сейчас распространяется в Китае.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1", - написано в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

Скриншот: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України Скриншот: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

При этом сначала сезона на ГПЗ (гриппоподобные заболевания) и тяжелые ОРЗ (острые респираторные заболевания) заболели 10920 человек.

Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
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