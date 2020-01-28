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28 січня 2020, вівторок, 11:27 13
Суспільство 2020-01-28T12:36:52+02:00
Українські Новини
Посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавірус

Посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавірус

Валерия Драгомирова
Посольство України в Китаї, Китай, 2019-nCoV, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

У той час як ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавірусу, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу (2019-nCoV).

Про це йдеться в повідомленні посольства на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим різновидом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійно рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни у разі наявності такої можливості", - написано в ньому.

Посольство стежить за розвитком епідеміологічної ситуації та підтримує контакти з органами Китаю.

Опрацьовуються всі варіанти надання допомоги співгромадянам, які знаходяться в провінції Хубей, стосовно яких застосовані карантинні обмеження.

"Серед іншого вивчається і можливість їх евакуації на випадок, якщо таке рішення буде прийнято керівництвом нашої держави", - підкреслює посольство.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували випадок коронавірусу - але не китайського.


Також в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.

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