Посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавірус

У той час як ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавірусу, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу (2019-nCoV).

Про це йдеться в повідомленні посольства на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим різновидом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійно рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни у разі наявності такої можливості", - написано в ньому.

Посольство стежить за розвитком епідеміологічної ситуації та підтримує контакти з органами Китаю.

Опрацьовуються всі варіанти надання допомоги співгромадянам, які знаходяться в провінції Хубей, стосовно яких застосовані карантинні обмеження.

"Серед іншого вивчається і можливість їх евакуації на випадок, якщо таке рішення буде прийнято керівництвом нашої держави", - підкреслює посольство.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували випадок коронавірусу - але не китайського.



Також в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.