Экс-главу одесской ГосЧС отправили под ночной домашний арест

После того, как в СБУ заявили, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа, Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест ранее уволенного главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Одесской области Виктора Федорчака.

Такое решение принял суд в понедельник, 27 января, передают Українськi Новини.

Федорчаку инкриминируют халатность, следствием которой стали трагические пожары на многих объектах в Одесской области.

В 2017-2019 годах в Одесской области произошло 4 масштабных пожара: в детском оздоровительно-спортивном комплексе "Виктория", в областном центре психического здоровья, в отеле "Токио стар" и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Данные происшествия привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4,907 млн гривен.

Суд отправил Федорчака под ночной домашний арест до 14 марта.

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.

Также после того, как в Одесском колледже в жутком пожаре погибли 16 человек, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.