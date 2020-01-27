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27 января 2020, понедельник, 22:35 99
Верховная Рада и партии 2020-01-27T22:35:41+02:00
Українські Новини
Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Анна Рудык
Владимир Вятрович, Холокост, Вторая мировая война, Владимир Зеленский
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович положительно оценил визит Президента Владимира Зеленского в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Аушвица и его речь, в которой он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

Так, Вятрович назвал визит Зеленского в Польшу правильным дипломатическим шагом.

"Визит президента Владимира Зеленского в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Аушвица - правильный дипломатический шаг. Один из немногих пока у главы Украины", - написал Вятрович.

Также Вятрович считает "хорошей" речь Зеленского, в которой он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

"P.S. И хорошая речь - о восстановлении памятника на могиле воинов УПА в Польше, украинский с КА, освобождавших Аушвиц, Емельяна Ковча, братьев Шептицких", - отметил Вятрович.

Скриншот: Фейсбук Владимира ВятровичаСкриншот: Фейсбук Владимира Вятровича

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Также Владимир Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.

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