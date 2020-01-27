В Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

После того, как коронавирус добрался до Канады, сегодня, 27 января, в столице Китая - Пекине, была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Об этом сообщает государственная телекомпания CCTV, передает Reuters.

Так, сообщается, что скончался 50-летний мужчина, который посещал город Ухань 8 января, где началась вспышка вируса, и 22 января ему был поставлен диагноз о заражении. В понедельник его состояние ухудшилось, и он умер.

Отмечается, что всего в Пекине к концу января заболели около 80 человек.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 26 января, улицы в Ухане почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками. Множество людей остаются дома в ожидании свежих новостей, а те, кто на улицах, стараются держаться подальше от коронавируса.

Тем временем более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли.

А в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского