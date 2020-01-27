Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что во всем мире по состоянию на 26 января новым коронавирусом 2019-nCoV заболело 2 014 человек, а умерло от него - 56, в Украине заболевание не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини. "По состоянию на 26 января 2020 в мире зарегистрировано 2 014 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 56 из них - летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 10 странах мира", - говорится в нем. Согласно сообщению, Украина продолжает выполнять все технические рекомендации ВОЗ по предупреждению распространения нового коронавируса. В аэропорту Борисполь с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами, а путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания. Минздрав создал оперативный координационный штаб по привлечению ведущих эпидемиологов, инфекционистов, ученых, реаниматологов, специалистов экстренной медицины и других специалистов. "Министерство здравоохранения Украины призывает граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности", - говорится в сообщении. Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание. В случае появления симптомов, свидетельствующих о острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после нее, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий. Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии. Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.