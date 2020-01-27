У Пекіні зареєстрована перша смерть від коронавіруса

Після того, як коронавірус дістався до Канади, сьогодні, 27 січня, у столиці Китаю - Пекіні, була зареєстрована перша смерть від коронавіруса. Про це повідомляє державна телекомпанія CCTV, передає Reuters.

Так, повідомляється, що помер 50-річний чоловік, який відвідував місто Ухань 8 січня, де почався спалах вірусу, і 22 січня йому був поставлений діагноз про зараження. В понеділок його стан погіршився, і він помер.

Наголошується, що всього в Пекіні до кінця січня захворіли близько 80 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю, 26 січня, вулиці в Ухані майже повністю спорожніли, рідкісні перехожі були помічені в масках і з продуктовими сумками. Безліч людей залишаються вдома в очікуванні свіжих новин, а ті, хто на вулицях, намагаються триматися подалі від коронавіруса.

Тим часом більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли на новий коронавірус, 56 людей загинули.

А у Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського