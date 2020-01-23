подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 января 2020, четверг, 11:11 598
Верховная Рада и партии 2020-01-23T11:11:06+02:00
Українські Новини
Скорик пойдет в мэры Одессы

Скорик пойдет в мэры Одессы

Павел Твердохлиб
Николай Скорик, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа ‒ За життя, Бойко Юрий, Мэр Одессы
Николай Скорик. Фото: platform.org.ua
Николай Скорик. Фото: platform.org.ua

Николай Скорик будет баллотироваться на пост мэра Одессы от оппозиции. Об этом заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко в эфире одесского телеканала "Репортер", подчеркнув профессионализм и опыт кандидата на пост городского головы от Оппозиционной платформы - За життя, информирует портал zagittya.com.ua.

Политик считает, что оппозиция имеет серьезные шансы на победу, поскольку Николая Скорика как человека не только слова, но и дела, готовы поддержать одесситы.

"В отличие от действующего мэра Труханова, работавшего на Порошенко, обвешенного уголовными делами и обманувшего доверие избирателей, Николая Скорика знают и уважают в Одессе. Одесситы, думаю, учтут всё это во время избирательной компании", - отметил Сопредседатель партии.

Николай Скорик в разное время возглавлял Одесчину в качестве губернатора, а также руководил Одесским областным советом. Как народный депутат он активно борется за права жителей Одессы в Верховной Раде, добиваясь правды о событиях 2 мая, поднимая с парламентской трибуны такие важные для города и одесситов вопросы, как застройка прибрежных территорий, переименование улиц, невыполнение местной властью возложенных на нее функций и многое другое.

Больше новостей о: Николай Скорик ОПЗЖ Оппозиционная платформа ‒ За життя Бойко Юрий Мэр Одессы

Гонтарева получила то, что заслужила...
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с в...
Зеленский должен уволить руководителей Укрпочты, Н...
Бойко требует отставки "профана" Гончарука...
Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020
Украина выпустила еврооблигации на €1,25 млрд
Новости
В Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары 11:15
Скорик пойдет в мэры Одессы 11:11
Рубль подорожал в киевских обменниках 11:10
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука 11:05
Украина за год опустилась на 6 мест в рейтинге по Индексу коррупции - Transparency International 10:59 Инфографика
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok