Скорик пойдет в мэры Одессы

Николай Скорик будет баллотироваться на пост мэра Одессы от оппозиции. Об этом заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко в эфире одесского телеканала "Репортер", подчеркнув профессионализм и опыт кандидата на пост городского головы от Оппозиционной платформы - За життя, информирует портал zagittya.com.ua.

Политик считает, что оппозиция имеет серьезные шансы на победу, поскольку Николая Скорика как человека не только слова, но и дела, готовы поддержать одесситы.

"В отличие от действующего мэра Труханова, работавшего на Порошенко, обвешенного уголовными делами и обманувшего доверие избирателей, Николая Скорика знают и уважают в Одессе. Одесситы, думаю, учтут всё это во время избирательной компании", - отметил Сопредседатель партии.

Николай Скорик в разное время возглавлял Одесчину в качестве губернатора, а также руководил Одесским областным советом. Как народный депутат он активно борется за права жителей Одессы в Верховной Раде, добиваясь правды о событиях 2 мая, поднимая с парламентской трибуны такие важные для города и одесситов вопросы, как застройка прибрежных территорий, переименование улиц, невыполнение местной властью возложенных на нее функций и многое другое.