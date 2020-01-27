Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль солдат Красной армии в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши. В понедельник, 27 января, он выступил с речью в парижском музее Холокоста на мемориальной церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима.

Об этом сообщил деловой портал "Капитал".

"27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря, - напомнил Президент Франции. - Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более 1 млн человек". Среди замученных нацистами в лагере были свыше 75 тыс. французов.

"Наш долг помнить о прошлом, помнить о всех жертвах Холокоста, чтобы строить настоящее, - продолжил Макрон. - Об этой трагедии необходимо постоянно рассказывать новым поколениям".

Французский Президент предостерег об опасности вновь поднимающего голову в Европе антисемитизма. "Возвращающийся антисемитизм - это не проблема евреев, это проблема всех нас", - подчеркнул он. По словам Макрона, "нельзя мириться с расизмом, отрицанием преступлений нацистов, посягательством на историческое наследие и идеалы". "Мы не должны уступать", - подчеркнул французский лидер.

27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук фашистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. По разным данным, в лагере погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.