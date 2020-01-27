підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 18:16 47
Економіка 2020-01-27T18:21:10+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Анна Рудык
Міжбанк, Курс валют, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 11 коп. в понеділок знизився на 14 коп. до 24,59 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,49-24,52 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,58-24,61 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,57-24,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,58% з 23,74 UAH/USD до 24,59 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 січня, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Тим часом курс гривні може значно впасти вже в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020.

Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.

Більше новин про: Міжбанк Курс валют Міжбанківський валютний ринок курс гривні

Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Новини
Вулиці спорожніли: жителі Уханя розповіли, що відбувається в центрі епідемії 19:36
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР" 18:50
Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту 18:35
Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин 18:30
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Ярославський має намір займатися українськими дорогами 18:01
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok