Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 11 коп. в понеділок знизився на 14 коп. до 24,59 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,49-24,52 UAH\/USD, потім котирування зросли до 24,58-24,61 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,57-24,60 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,58% з 23,74 UAH\/USD до 24,59 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 січня, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH\/USD. Тим часом курс гривні може значно впасти вже в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.