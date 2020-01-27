Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 11 коп. в понеділок знизився на 14 коп. до 24,59 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,49-24,52 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,58-24,61 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,57-24,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,58% з 23,74 UAH/USD до 24,59 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 січня, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Тим часом курс гривні може значно впасти вже в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020.

Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.