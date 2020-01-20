МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время"

Министерство иностранных дел обещает предоставить информацию о визите Президента Владимира Зеленского в Оман "в свое время". Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські Новини. "Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и Администрация получаем запросы, (в ответ) на которые мы в свое время все вам объясним", - сказал он. В начале января СМИ распространили фотографии Зеленского из Омана. Офис Президента заявил, что в Омане у Зеленского запланированы встречи на высшем уровне. При этом он поехал в Оман вместе с семьей за свой счет. В то же время султан Омана длительное время тяжело болел, а визит Зеленского не анонсировался ни украинской, ни оманской стороной. Зеленский прервал визит в связи с крушением 8 января пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. 10 января султан Омана умер. Как сообщали Українські Новини, помощник Зеленского Андрей Ермак отрицает, что глава государства встречался в Омане с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком и объясняет промедление с его возвращением в Украину закрытием воздушного коридора в связи с крушением самолета МАУ в Иране.