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20 января 2020, понедельник, 12:42 78
Внешняя политика 2020-01-20T12:42:01+02:00
Українські Новини
МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время"

МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время"

Валерия Драгомирова
МИД, Отдых, Оман, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Министерство иностранных дел обещает предоставить информацию о визите Президента Владимира Зеленского в Оман "в свое время".

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські Новини.

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и Администрация получаем запросы, (в ответ) на которые мы в свое время все вам объясним", - сказал он.

В начале января СМИ распространили фотографии Зеленского из Омана.

Офис Президента заявил, что в Омане у Зеленского запланированы встречи на высшем уровне.

При этом он поехал в Оман вместе с семьей за свой счет.

В то же время султан Омана длительное время тяжело болел, а визит Зеленского не анонсировался ни украинской, ни оманской стороной.

Зеленский прервал визит в связи с крушением 8 января пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

10 января султан Омана умер.

Как сообщали Українські Новини, помощник Зеленского Андрей Ермак отрицает, что глава государства встречался в Омане с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком и объясняет промедление с его возвращением в Украину закрытием воздушного коридора в связи с крушением самолета МАУ в Иране.

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