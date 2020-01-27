Число жертв в Бразилии стремительно растет: из-за тропических дождей погибло 44 человека

В районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года. Фото: twitter.com/ashakakiran

В районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года. Фото: twitter.com/ashakakiran

Перед выходными в районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года.

В результате сильных тропических ливней в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 44 человека, пропали без вести 19.

"По меньшей мере 44 человека погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщили аварийные службы страны", - говорится в сообщении.

В настоящее время в 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение. Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков — 171,8 миллиметра.

Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести.



Кроме того, сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие.