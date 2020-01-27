Число жертв в Бразилии стремительно растет: из-за тропических дождей погибло 44 человека

После масштабных пожаров в Австралии, эпидемии коронавируса, который вышел за пределы Китая, а также мощного урагана в Испании, очередь природных катаклизмов настигла и Бразилию. Так, на момент 26 января в связи с тропическими дождями, в регионе погибло 30 человек, а более 2,5 тыс. были эвакуированы из своих домов. В понедельник, 27 января, число погибших и пропавших без вести стремительно растет. Об этом передает издание El Pais. Перед выходными в районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года. В результате сильных тропических ливней в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 44 человека, пропали без вести 19. "По меньшей мере 44 человека погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщили аварийные службы страны", - говорится в сообщении. В настоящее время в 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение. Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков — 171,8 миллиметра. Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. Кроме того, сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие.