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27 января 2020, понедельник, 16:44 96
Происшествия 2020-01-27T16:48:29+02:00
Українські Новини
Число жертв в Бразилии стремительно растет: из-за тропических дождей погибло 44 человека

Число жертв в Бразилии стремительно растет: из-за тропических дождей погибло 44 человека

Елизавета Кесельман
Бразилия, Тропические дожди, Наводнение, Осадки, Природные катаклизмы
В районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года. Фото: twitter.com/ashakakiran
В районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года. Фото: twitter.com/ashakakiran

После масштабных пожаров в Австралии,  эпидемии коронавируса, который вышел за пределы Китая, а также мощного урагана в Испании, очередь природных катаклизмов настигла и Бразилию. Так, на момент 26 января в связи с тропическими дождями, в регионе погибло 30 человек, а более 2,5 тыс. были эвакуированы из своих домов. В понедельник, 27 января, число погибших и пропавших без вести стремительно растет. Об этом передает издание El Pais.

Перед выходными в районе Белу-Оризонти зафиксировали самый большой объем дождевой воды с 1910 года.

В результате сильных тропических ливней в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 44 человека, пропали без вести 19.

"По меньшей мере 44 человека погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщили аварийные службы страны", - говорится в сообщении.

В настоящее время в 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение. Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков — 171,8 миллиметра.

Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. 


Кроме того, сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие.

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