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05 января 2020, воскресенье, 00:22 10
Происшествия 2020-01-05T00:33:38+02:00
Українські Новини
Сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие

Сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие

Олена Проценко
Осадки, Израиль, Тель-Авив, Наводнение в Тель-Авиве, Наводнение

После того, как пятый раз за год масштабное наводнение настигает Венецию, в субботу четвертого января в израильском городе Тель-Авив выпало более 70 мм осадков за два часа. В результате этого произошел потоп. Затопления отмечаются также в городах Холон и Рамат-Ган. Перекрыто движение на многих улицах, магистралях и трассах. Также отмечается, что произошел сбой электричества на Юге Тель-Авива и жители некоторых улиц остались без света. В тель-авивском районе Ха-Тиква погибло двое людей в затопленном лифте, передают Вести.

Сообщается, что из-за наводнения двое людей застряли в лифте, который затопило дождем. Бригадам пожарных и спасателей вначале удалось вытащить из затопленного лифта 35-летнего человека, который находился в критическом состоянии и позже скончался в больнице. Позже спасатели обнаружили женщину, которая также находилась в затопленном лифте. Она была найдена в критическом состоянии и страдала от острой гипотермии. Женщина была доставлена в больницу "Ихилов" для продолжения лечения, однако вскоре врачи были вынуждены констатировать и ее смерть.

По сообщениям служб спасения, лифт застрял под землей, на -1 этаже и был залит водой. Спасатели взломали крышу лифта. Параллельно, водолазы пытались открыть двери лифта. По словам спасателей, двое застрявших были обнаружены в бессознательном состоянии. 

Затопленный лифт. Фото: сайт vesty.co.ilЗатопленный лифт. Фото: сайт vesty.co.il

"Когда я приехал на место происшествия, то присоединился к спасательным силам и подводникам, которые работали на этаже стоянки затопленного дома. Мужчина, вызволенный из лифта, был без сознания, его пульс не прощупывался, он не дышал самостоятельно и страдал от гипотермии в тяжелой форме. Мы предоставили ему необходимую медицинскую поддержку на месте и переправили в больницу, куда он был доставлен в критическом состоянии", - рассказал санитар неотложной помощи.

"Мы пытались открыть двери лифта с помощью ломов, но не смогли. Вода проникала внутрь, и вскоре вся кабина лифта была заполнена водой. У людей не было никаких шансов выбраться оттуда живыми", - сообщил владелец дома Альфред Джадид.

Соседи утверждают, что прошло довольно много времени после того, как они сообщили об инциденте в полицию и до того, как на место прибыли спасатели.

По словам Альфреда Джадида, службы, прибывшие на место происшествия, были не готовы к спасательным работам. Хотя в полиции опровергают обвинения владельца здания.

Также Джадид отметил, что техник по обслуживанию лифтов тоже прибыл в здание и пытался открыть двери, но признался, что у него нет подходящих инструментов для этого, после чего покинул здание.

Тем временем, люди в Тель-Авиве вынуждены добираться домой вплавь.

Наводнение в Тель-Авиве. Скрин из видео в Instagram kan_newsНаводнение в Тель-Авиве. Скрин из видео в Instagram kan_news

 
 
 
 
 
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איציק הגדול סניף ונציה: רחובות יפו הפכו לנהר . #מוצפים #telaviv #weather @hadasgrinberg

Публикация от כאן חדשות | Kan News (@kan_news)

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