В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает BBC.



Кроме того, пропавшими без вести считаются 17 человек, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.



Ранее на юго-востоке Бразилии усилились проливные дожди. В частности, в Белу-Оризонти выпало 171 мм осадков, это является самым высоким показателем за последние 110 лет.



Как сообщали Українські Новини, пожары в Австралии продолжаются несмотря на сильные дожди, град и снег.

Град разбил окна многих домов и автомобилей. Только в столице Австралии спасателям поступили сотни звонков.

С сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек, и к разрушению более 2000 домов.



Ранее в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести.



Кроме того, сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие.