В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает BBC. Кроме того, пропавшими без вести считаются 17 человек, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.Ранее на юго-востоке Бразилии усилились проливные дожди. В частности, в Белу-Оризонти выпало 171 мм осадков, это является самым высоким показателем за последние 110 лет. अत्यधिक बर्षाका कारण ब्राजिलमा १४ को मृत्युhttps:\/\/t.co\/ZgyKHaKbei pic.twitter.com\/v8OcyPGSB0 — Ashakakiran (@ashakakiran) January 26, 2020 Как сообщали Українські Новини, пожары в Австралии продолжаются несмотря на сильные дожди, град и снег. Град разбил окна многих домов и автомобилей. Только в столице Австралии спасателям поступили сотни звонков. С сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек, и к разрушению более 2000 домов.Ранее в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. Кроме того, сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие.