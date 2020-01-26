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26 января 2020, воскресенье, 21:44 25
Мир 2020-01-26T21:45:01+02:00
Українські Новини
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

Валерия Драгомирова
Ливни, погибшие, Наводнение, Бразилия
Бразилия. Фото: Twitter/@ashakakiran
Бразилия. Фото: Twitter/@ashakakiran

По меньшей мере 30 человек погибли во время сильных ливней в бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает BBC.


Кроме того, пропавшими без вести считаются 17 человек, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

Ранее на юго-востоке Бразилии усилились проливные дожди. В частности, в Белу-Оризонти выпало 171 мм осадков, это является самым высоким показателем за последние 110 лет.


Как сообщали Українські Новини, пожары в Австралии продолжаются несмотря на сильные дожди, град и снег. 

Град разбил окна многих домов и автомобилей. Только в столице Австралии спасателям поступили сотни звонков.

С сентября пожары в Австралии привели к смерти по меньшей мере 30 человек, и к разрушению более 2000 домов.

Ранее в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. 

Кроме того, сильные осадки вызвали наводнение в Тель-Авиве, есть погибшие.

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