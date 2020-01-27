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27 января 2020, понедельник, 11:14 14
Силовые структуры 2020-01-27T11:15:01+02:00
Українські Новини
Полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена Альперина

Полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена Альперина

Надежда Комендантова
Вадим Альперин, Электронный браслет, Нацполиция
Альперин Вадим Фото: skelet-info.org
Альперин Вадим Фото: skelet-info.org

Сотрудники полиции снова надели на бизнесмена Вадима Альперина электронный браслет, который был снят вчера утром якобы по окончании срока действия постановления Высшего антикоррупционного суда.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

"Вчера надели", - сказал он.

По его словам, это сделала местная полиция.

Как сообщали Українськi Новини, 23 января Высший антикоррупционный суд продлил Альперину обязанность носить электронный браслет контроля  до 23 марта.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину. НАБУ расследует угрозы в адрес прокурора САП Перова по делу против Альперина. Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Альперина и назначил залог в 70 млн гривен, при том что САП просила залог в размере 288 млн гривен.

После внесения залога он вышел из СИЗО.

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