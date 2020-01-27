НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 50 млн долларов и продал 50 млн по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 248 млн долларов, а продано 80 млн долларов.

Еще 26,5 млн долларов продано с использованием Matching.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 100 млн долларов, а продал 26,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 348 млн долларов, а продано – 106,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 года.



Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.