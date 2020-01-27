НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн

В то время как курс гривны на межбанке снизился перед выходными, Национальный банк в период с 20 по 24 января купил 50 млн долларов и продал 76,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. НБУ купил 50 млн долларов и продал 50 млн по единому курсу. С начала года по единому курсу куплено 248 млн долларов, а продано 80 млн долларов. Еще 26,5 млн долларов продано с использованием Matching. Используя Matching, НБУ с начала года купил 100 млн долларов, а продал 26,5 млн долларов. Всего с начала года куплено 348 млн долларов, а продано – 106,5 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 года.Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.