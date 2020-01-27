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27 января 2020, понедельник, 10:52 59
Финансы 2020-01-27T10:54:10+02:00
Українські Новини
НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн

НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн

Таня Войтюк
Межбанк, Валютный рынок, Доллар, Нацбанк, НБУ
Курс валют. Фото: bank.gov.ua
Курс валют. Фото: bank.gov.ua

В то время как курс гривны на межбанке снизился перед выходными, Национальный банк в период с 20 по 24 января купил 50 млн долларов и продал 76,5 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 50 млн долларов и продал 50 млн по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 248 млн долларов, а продано 80 млн долларов.

Еще 26,5 млн долларов продано с использованием Matching.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 100 млн долларов, а продал 26,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 348 млн долларов, а продано – 106,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 года.


Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.

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