НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і продав $76,5 млн

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 50 млн доларів і продав 50 млн за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 248 млн доларів, а продано 80 млн доларів.

Ще 26,5 млн доларів продано з використанням Matching.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 100 млн доларів, а продав 26,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 348 млн доларів, а продано - 106,5 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн, продав - 1 801,82 млн доларів.

Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень.

Банкіри також розповіли, по чому буде долар на початку 2020 року.

Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.