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27 січня 2020, понеділок, 10:52 9
Фінанси 2020-01-27T10:58:17+02:00
Українські Новини
НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і продав $76,5 млн

НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і продав $76,5 млн

Таня Войтюк
Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, Долар, Нацбанк, НБУ
Курс валют. Фото: bank.gov.ua
Курс валют. Фото: bank.gov.ua

У той час як курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними, Національний банк у період з 20 по 24 січня купив 50 млн доларів і продав 76,5 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 50 млн доларів і продав 50 млн за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 248 млн доларів, а продано 80 млн доларів.

Ще 26,5 млн доларів продано з використанням Matching.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 100 млн доларів, а продав 26,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 348 млн доларів, а продано - 106,5 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн, продав - 1 801,82 млн доларів.

Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень.

Банкіри також розповіли, по чому буде долар на початку 2020 року.

Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.

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