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27 января 2020, понедельник, 10:50 65
Силовые структуры 2020-01-27T10:53:11+02:00
Українські Новини
В Раде допускают увольнение Авакова в случае провала дела Шеремета

В Раде допускают увольнение Авакова в случае провала дела Шеремета

Елизавета Драбкина
Верховная Рада, МВД, Убийство Павла Шеремета, Денис Монастырский, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа") допускает увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова в случае провала расследования уголовного производство по факту убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК", передают Українськi Новини.

Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен.

"За его деятельностью на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет", - заявил он.

Глава по вопросам правоохранительной деятельности считает, что это дело однозначно станет Рубиконом.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря на брифинге полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - волонтера Юлии Кузьменко, музыканта и военного Андрея Антоненко, медика Яны Дугарь.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко без права внесения залога, а Дугарь отправил под круглосуточный домашний арест, который позднее изменил на ночной.

Больше новостей о: Верховная Рада МВД Убийство Павла Шеремета Денис Монастырский Арсен Аваков

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