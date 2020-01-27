В Раде допускают увольнение Авакова в случае провала дела Шеремета

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа") допускает увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова в случае провала расследования уголовного производство по факту убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в интервью изданию "РБК", передают Українськi Новини. Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен. "За его деятельностью на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет", - заявил он. Глава по вопросам правоохранительной деятельности считает, что это дело однозначно станет Рубиконом. Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря на брифинге полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - волонтера Юлии Кузьменко, музыканта и военного Андрея Антоненко, медика Яны Дугарь. Суд арестовал Кузьменко и Антоненко без права внесения залога, а Дугарь отправил под круглосуточный домашний арест, который позднее изменил на ночной.