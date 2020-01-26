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26 января 2020, воскресенье, 23:45 13
Общество 2020-01-26T23:47:05+02:00
Українські Новини
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом

При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Валерия Драгомирова
Алексей Данилов, СНБО, Оперативная группа, Коронавирус
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

При Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) создали оперативную группу по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ситуация находится на постоянном контроле.

"Ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Данилов также уточнил, что усиленный мониторинг будет осуществляться в отношении стран Азии, Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу. Сейчас анализируются данные от иностранных государств по борьбе с вирусом.


Как сообщали Українські Новини, количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи. 

Также появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая. 

Ранее в Европе подтвердили первые три случая коронавируса

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается.

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