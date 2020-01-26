При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом

При Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) создали оперативную группу по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ситуация находится на постоянном контроле.

"Ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Данилов также уточнил, что усиленный мониторинг будет осуществляться в отношении стран Азии, Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу. Сейчас анализируются данные от иностранных государств по борьбе с вирусом.



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