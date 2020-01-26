підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
26 січня 2020, неділя, 23:50 4
Суспільство 2020-01-26T23:51:11+02:00
Українські Новини
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом

При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом

Валерия Драгомирова
Олексій Данілов, РНБО, Оперативна група, Коронавірус
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn

При Раді національної безпеки і оборони (РНБО) створили оперативну групу з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ситуація знаходиться на постійному контролі.

"Ситуація з поширенням нового коронавіруса знаходиться на постійному контролі, і апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Данілов також уточнив, що посилений моніторинг буде здійснюватися щодо країн Азії, Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон. Зараз аналізуються дані від іноземних держав стосовно боротьби з вірусом.


Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі.

Також з'явився перший знімок нового коронавірусу пневмонії з Китаю.

Раніше в Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу.

Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

Більше новин про: Олексій Данілов РНБО Оперативна група Коронавірус

Війна триває, - Зеленський відреагував на загибель військовослужбовців на Донбасі
Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще двоє поранені
Новини
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом 23:50
Війна триває, - Зеленський відреагував на загибель військовослужбовців на Донбасі 22:46
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський зустрівся з колишніми в'язнями концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі 22:15
Бразилія. Фото: Twitter/@ashakakiran
У Бразилії через зливи загинули 30 людей 21:47
Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі 21:25
більше новин
Зеленський сьогодні святкує день народження 06:00
Сурков йде з Кремля через "зміну курсу на українському напрямку", - російський політолог 11:25 Доповнено
Лікарі назвали 7 найбільш поширених міфів про грип 06:30
ДТП під Києвом. Фото: Інформатор
Під Києвом впав у річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною 10:29
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
більше новин
Зеленський сьогодні святкує день народження 06:00
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сурков йде з Кремля через "зміну курсу на українському напрямку", - російський політолог 11:25 Доповнено
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
більше новин
Бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на ділянках розведення сил
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok