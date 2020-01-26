При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом

При Раді національної безпеки і оборони (РНБО) створили оперативну групу з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ситуація знаходиться на постійному контролі.

"Ситуація з поширенням нового коронавіруса знаходиться на постійному контролі, і апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Данілов також уточнив, що посилений моніторинг буде здійснюватися щодо країн Азії, Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон. Зараз аналізуються дані від іноземних держав стосовно боротьби з вірусом.



Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі.



Також з'явився перший знімок нового коронавірусу пневмонії з Китаю.



Раніше в Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу.



Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.