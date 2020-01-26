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26 січня 2020, неділя, 22:46 3
Президент 2020-01-26T22:46:02+02:00
Українські Новини
Війна триває, - Зеленський відреагував на загибель військовослужбовців на Донбасі

Війна триває, - Зеленський відреагував на загибель військовослужбовців на Донбасі

Валерия Драгомирова
Донбас, ООС, Володимир Зеленський, Війна
Зеленський Володимир Фото: Офіс Президента
Зеленський Володимир Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 26 січня, на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення. Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель двох українських військових на Донбасі словами "війна триває". Про це пише прес-служба Зеленського Telegram.

Президент нагадав, що з початку року у війні на Донбасі загинули 11 осіб.

"Сьогодні на Донбасі загинули двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий - підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з великими зусиллями треба намагатися її завершити. В цьому році вже одинадцять військових загинули в боях. Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини", - заявив глава держави.


Як повідомляли Українські Новини, 25 січня бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий був поранений.

Крім того, на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.

Тим часом радник секретаря національної безпеки (РНБО) Сергій Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

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