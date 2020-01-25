Война на Донбассе: боевики ранили военнослужащего

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции около Павлополя, Песков, Авдеевки, Березового и Верхнеторецкого.



В районе группировки "Север" противник обстрелял украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Катериновка.



В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.



Как сообщали Українські Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений ООС 24 января, 1 украинский военнослужащий ранен.



Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.