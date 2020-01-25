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25 января 2020, суббота, 20:15 24
Силовые структуры 2020-01-25T20:15:01+02:00
Українські Новини
Война на Донбассе: боевики ранили военнослужащего

Война на Донбассе: боевики ранили военнослужащего

Валерия Драгомирова
Донбасс, Ситуация в зоне ООС, Раненый, Боевики, ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны
Обстрелы. Фото: Минобороны

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции около Павлополя, Песков, Авдеевки, Березового и Верхнеторецкого.

В районе группировки "Север" противник обстрелял украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Катериновка.

В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українські Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений ООС 24 января, 1 украинский военнослужащий ранен.

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

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