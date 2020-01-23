В Иране заявили о безопасности полетов над страной

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о безопасности полетов над страной, несмотря на отказ многих компаний от полетов в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает MehrNews.

Как отметил Эслами, несмотря на ситуацию в Иране, иранское небо является безопасным для международных рейсов.

"Полная безопасность иранского неба для международных рейсов всегда известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал Эслами.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.