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23 января 2020, четверг, 17:20 35
Мир 2020-01-23T17:20:16+02:00
Українські Новини
В Иране заявили о безопасности полетов над страной

В Иране заявили о безопасности полетов над страной

Ольга Фандорина
Иран, Полеты, Самолеты

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о безопасности полетов над страной, несмотря на отказ многих компаний от полетов в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает MehrNews.

Как отметил Эслами, несмотря на ситуацию в Иране, иранское небо является безопасным для международных рейсов.

"Полная безопасность иранского неба для международных рейсов всегда известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал Эслами.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

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