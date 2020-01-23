Иран примет решение о работе с "черными ящиками" самолета МАУ после визита в Украину

Иран примет окончательное решение о работе с "черными ящиками" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.

В рамках расследования катастрофы украинского самолета 21 января в Киев прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию.

Также к работе экспертной группы присоединились специалисты из Канады и Франции.

Эксперты ознакомились с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков" Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы".

22 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел встречу с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, на которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы, во встрече также принял участие посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

В четверг Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы, чтобы обсудить вопросы работы экспертной группы.

Уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований Чикагской конвенции.

Секретарь СНБО отметил полную техническую готовность Украины исследовать "черные ящики".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Тем временем, в Иране заявили о безопасности полетов над страной.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.