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24 січня 2020, пʼятниця, 23:14 15
Суспільство 2020-01-25T00:30:02+02:00
Українські Новини
Комаровський розповів, чи небезпечно отримувати посилки з Китаю

Комаровський розповів, чи небезпечно отримувати посилки з Китаю

Валерия Драгомирова
Китай, Євген Комаровський, Коронавірус, Посилки з Китаю
Посилки. Фото: pixabay
Посилки. Фото: pixabay

Лікар-педіатр Євген Комаровський запевнив, що посилки з Китаю, незважаючи на коронавірус, можна отримувати. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що найчастіше питання, пов'язане з коронавірусом, звучить так: "Чи можна без побоювань отримувати посилки (товари) з Китаю?".


"По-перше, ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організму ссавців більше 2 діб, мізерно мала. По-друге, шансів отримати саме через предмети інфіковану дозу вірусу дуже мало, навіть теоретично (інфікуюча доза - кількість мікроорганізмів, потенційно здатних викликати захворювання)", - написав Комаровський.

Виходячи з цього, він констатував: "Посилки з Китаю отримувати можна!".

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом.

Раніше з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.

Також опублікована карта спалахів захворювання.

Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

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