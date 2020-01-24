Комаровський розповів, чи небезпечно отримувати посилки з Китаю

Лікар-педіатр Євген Комаровський запевнив, що посилки з Китаю, незважаючи на коронавірус, можна отримувати. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що найчастіше питання, пов'язане з коронавірусом, звучить так: "Чи можна без побоювань отримувати посилки (товари) з Китаю?".



"По-перше, ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організму ссавців більше 2 діб, мізерно мала. По-друге, шансів отримати саме через предмети інфіковану дозу вірусу дуже мало, навіть теоретично (інфікуюча доза - кількість мікроорганізмів, потенційно здатних викликати захворювання)", - написав Комаровський.

Виходячи з цього, він констатував: "Посилки з Китаю отримувати можна!".



Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом.



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Також опублікована карта спалахів захворювання.



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