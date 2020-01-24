Комаровський розповів, чи небезпечно отримувати посилки з Китаю

Лікар-педіатр Євген Комаровський запевнив, що посилки з Китаю, незважаючи на коронавірус, можна отримувати. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Комаровський зазначив, що найчастіше питання, пов'язане з коронавірусом, звучить так: "Чи можна без побоювань отримувати посилки (товари) з Китаю?"."По-перше, ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організму ссавців більше 2 діб, мізерно мала. По-друге, шансів отримати саме через предмети інфіковану дозу вірусу дуже мало, навіть теоретично (інфікуюча доза - кількість мікроорганізмів, потенційно здатних викликати захворювання)", - написав Комаровський. Виходячи з цього, він констатував: "Посилки з Китаю отримувати можна!". Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом. Раніше з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю. Також опублікована карта спалахів захворювання. Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.