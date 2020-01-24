В Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом, - Скалецька

В Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус, спалах якого почався у китайському Ухані. Два з них не підтвердилися, ще один досліджують. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу в п'ятницю, передає "Українська Правда".

"Ми вже розслідували 3 випадки підозри на коронавірус. З них 2 не були підтверджені, зараз ще один випадок перебуває на дослідженні із залученням провідних фахівців", - сказала Скалецька.

Міністр також пообіцяла, що кожен такий випадок МОЗ буде вивчати і повідомляти про нього населенню.

Скалецька підкреслила, що українські фахівці добре володіють ситуацією з вірусом, моніторять її, і знають, як на неї реагувати. Міністр порадила українцям частіше мити руки і звертатися до лікаря при перших ознаках захворювання.



Як повідомляли Українські Новини, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.



Також опублікована карта спалахів захворювання.



Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.