В Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом, - Скалецька

В Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус, спалах якого почався у китайському Ухані. Два з них не підтвердилися, ще один досліджують. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу в п'ятницю, передає "Українська Правда". "Ми вже розслідували 3 випадки підозри на коронавірус. З них 2 не були підтверджені, зараз ще один випадок перебуває на дослідженні із залученням провідних фахівців", - сказала Скалецька. Міністр також пообіцяла, що кожен такий випадок МОЗ буде вивчати і повідомляти про нього населенню. Скалецька підкреслила, що українські фахівці добре володіють ситуацією з вірусом, моніторять її, і знають, як на неї реагувати. Міністр порадила українцям частіше мити руки і звертатися до лікаря при перших ознаках захворювання.Як повідомляли Українські Новини, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю. Також опублікована карта спалахів захворювання. Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.