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24 января 2020, пятница, 15:12 178
Силовые структуры 2020-01-24T15:12:26+02:00
Українські Новини
ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене

ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене

Ольга Фандорина
Петр Порошенко, ГБР, Допрос, Госизмена
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко в ГБР. Скриншот видео

Госбюро расследований допросило бывшего Президента Петра Порошенко по делу о возможной госизмене при подписании "минских соглашений".

Об этом Порошенко сообщил на брифинге после допроса, передают Українськi Новини.

По его словам, допрос касался обстоятельств "минского процесса".

Он сообщил, что усматривает в следственных действиях политическую составляющую и считает все дела политическим преследованием.

Следующий допрос состоится 31 января.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими".

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

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