ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене

Госбюро расследований допросило бывшего Президента Петра Порошенко по делу о возможной госизмене при подписании "минских соглашений".

Об этом Порошенко сообщил на брифинге после допроса, передают Українськi Новини.

По его словам, допрос касался обстоятельств "минского процесса".

Он сообщил, что усматривает в следственных действиях политическую составляющую и считает все дела политическим преследованием.

Следующий допрос состоится 31 января.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими".