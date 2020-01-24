ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене

Госбюро расследований допросило бывшего Президента Петра Порошенко по делу о возможной госизмене при подписании "минских соглашений". Об этом Порошенко сообщил на брифинге после допроса, передают Українськi Новини. По его словам, допрос касался обстоятельств "минского процесса". Он сообщил, что усматривает в следственных действиях политическую составляющую и считает все дела политическим преследованием. Следующий допрос состоится 31 января. Как сообщали Українськi Новини, Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими". Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.