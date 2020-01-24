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24 января 2020, пятница, 11:27 129
Экономика 2020-01-24T11:27:24+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" может прекратить газоснабжение 37 тепловикам

"Нефтегаз" может прекратить газоснабжение 37 тепловикам

Оксана Соболь
НАК
Газ
Газ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет о риске прекращения газоснабжения 37 производителей тепловой энергии, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках спецобязательств, с 1 февраля.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

В список предприятий-должников входят, в частности "Смелакоммунтеплоэнерго" (Смела, Черкасская область), "Юго-Западные теплосети" (Хмельницкий), "Шостка-тепло" (Шостка, Сумская область), "Полтаватеплокомфорт" (Полтава), "Теплоэнергопостач" (Обухов, Киевская область), "Энерго Сервис Групп" (Киев), "Водотеплосервис" (Калуш, Ивано-Франковская область).

Согласно ему, по состоянию на 23 января всем 37 предприятиям в рамках ПСО необходимо уплатить более 454,4 млн гривен с учетом стоимости потребленного в декабре газа.

Согласно условиям договоров, расчеты за потребленный в прошлом месяце газ нужно провести до 25 января.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 января цена на газ для населения и теплоснабжающих предприятий стала фиксированной.

Также с нового года изменилась процедура монетизации льгот на коммуналку.

Тем временем АМКУ рекомендует тепловикам снизить цены на тепло для населения.

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