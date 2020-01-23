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23 января 2020, четверг, 22:51 17
Жизнь 2020-01-23T23:03:41+02:00
Українські Новини
На следующей недели в прокат выходит неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики"

На следующей недели в прокат выходит неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики"

Ярина Вацяк
Фильм, Комедия, война на Донбассе, Трейлер фильма, Наши котики

На следующей неделе, 30 января, в прокат выходит первая украинская неполиткорректная комедия о войне на Донбассе "Наши котики". Фильм уже показали украинским военным, которые принимали участие в АТО или ООС.

Об этом говорится на странице фильма в соцсети Facebook.

"2014-й, разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях в четверку присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, и на территории почти не ориентируется. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага ... Отвага, мужество, немного гипноза и фирменный юмор - взрывная смесь для "теплой встречи"!" - говорится в описании к фильму.

В трейлере фильма "Наши котики" есть заклеенные детали наклейками в виде котиков, создатели отмечают, что откроют тайну во время показа.

Военные же, которые уже видели ленту, одобрительно отзываются о фильме.

Как отмечает Госкино, фильм создан кинокомпаниями "Бедлам Продакшн" (США), "Директория Кино" (Украина), "Банесто Продакшн" (Канада) при поддержке Украинского Культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В ролях: Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Станислав Бжезинский, Ярослав Федорчук, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Михаил Кукуюк, Дмитрий Ярошенко. Автор сценария и режиссер-постановщик: Владимир Тихий. Продюсеры: Марк Супрун, Владимир Тихий, Игорь Савиченко, Степан Бандера, Дмитрий Кожема, Ульяна Супрун.

Как сообщали Українські Новини, украинский фильм о войне на Донбассе представят на мировом кинофестивале Sundance.

Кроме того, в Украине премьеры ожидает фильм по мотивам маленькой баллады Тараса Шевченко об истории Украины, представленной в образе Екатерине под названием "Толока".

Ранее украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.

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