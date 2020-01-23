На наступному тижні в прокат виходить неполіткоректна комедія про війну на Донбасі "Наші котики"

На наступному тижні, 30 січня, в прокат виходить перша українська неполіткоректна комедія про війну на Донбасі "Наші котики". Фільм вже показали українським військовим, які брали участь в АТО або ООС.

Про це йдеться на сторінці фільму в соцмережі Facebook.

"2014-ий, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор - вибухова суміш для "теплої зустрічі"!" - йдеться в описі до фільму.

У трейлері фільму "Наші котики" є заклеєні деталі наліпками у вигляді котиків, творці зазначають, що відкриють таємницю під час показу.

Військові ж, які вже бачили стрічку схвально відгукуються про фільм.

Як зазначає Держкіно, фільм створено кінокомпаніями "Бедлам Продакшн" (США), "Директорія Кіно" (Україна), "Банесто Продакшн" (Канада) за підтримки Українського Культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно.

У ролях: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Станіслав Бжезинський, Ярослав Федорчук, Дмитро Хом’як, Віра Климковецька, Михайло Кукуюк, Дмитро Ярошенко. Автор сценарію і режисер-постановник: Володимир Тихийю. Продюсери: Марко Супрун, Володимир Тихий, Ігор Савиченко, Степан Бандера, Дмитро Кожема, Уляна Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, український фільм про війну на Донбасі представлять на світовому кінофестивалі Sundance.

Крім того, в Україні очікує прем'єри фільм за мотивами маленької балади Тараса Шевченка про історію України, представленої в образі Катерини під назвою "Толока".

Раніше український фільм про Донбасі став лауреатом норвезької міжнародної премії.