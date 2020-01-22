"Земля голубая, будто апельсин": впервые на мировом кинофестивале Sundance представят украинский фильм

24 января при поддержке Госкино в рамках кинофестиваля Sundance Film Festival состоится мировая фильма Ирины Целик "Земля голубая". Об этом передает пресс-служба Госкино Украины на Facebook.

Отмечается, что впервые в истории украинского кино фильм украинского режиссера будет представлен в конкурсной программе известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино.

После фестиваля фильм также будет участвовать в MoMA Doc Fortnight (февраль 2020, Нью-Йорк), где также будет первой украинской картиной, представленной на известном фестивале новаторского документального кино в Музее современного искусства Нью-Йорке (MoMA The Museum of Modern Art NYC).

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Сюжет

"Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в довольно сюрреалистических обстоятельствах.

Режиссер и автор сценария Ирина Цилык, фильм является ее полнометражным дебютом. Оператор - Вячеслав Цветков, монтаж - Иван Банников, Ирина Целик, звукорежиссер - Йонас Максвитис. Лента создана Украинская продакшн-компанией "Альбатрос Комуникос" (продюсер Anna Kapustina) и литовской продакшн-компанией "Мунмейкерс" (продюсер Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского фильмоцентру и IDFA Bertha Fund (Нидерланды).

Как сообщали Українські Новини, украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.