подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • "Земля голубая, будто апельсин": впервые на мировом кинофестивале Sundance представят украинский фильм
22 января 2020, среда, 07:00 11
Жизнь 2020-01-22T07:00:03+02:00
Українські Новини
"Земля голубая, будто апельсин": впервые на мировом кинофестивале Sundance представят украинский фильм

"Земля голубая, будто апельсин": впервые на мировом кинофестивале Sundance представят украинский фильм

Елизавета Кесельман
Кинопремия, Sundance Film Festival, Премьера фильма, Фильм о войне

24 января при поддержке Госкино в рамках кинофестиваля Sundance Film Festival состоится мировая фильма Ирины Целик "Земля голубая". Об этом передает пресс-служба Госкино Украины на Facebook.

Отмечается, что впервые в истории украинского кино фильм украинского режиссера будет представлен в конкурсной программе известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино.

После фестиваля фильм также будет участвовать в MoMA Doc Fortnight (февраль 2020, Нью-Йорк), где также будет первой украинской картиной, представленной на известном фестивале новаторского документального кино в Музее современного искусства Нью-Йорке (MoMA The Museum of Modern Art NYC).

Сюжет

"Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в довольно сюрреалистических обстоятельствах.

Режиссер и автор сценария Ирина Цилык, фильм является ее полнометражным дебютом. Оператор - Вячеслав Цветков, монтаж - Иван Банников, Ирина Целик, звукорежиссер - Йонас Максвитис. Лента создана Украинская продакшн-компанией "Альбатрос Комуникос" (продюсер Anna Kapustina) и литовской продакшн-компанией "Мунмейкерс" (продюсер Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского фильмоцентру и IDFA Bertha Fund (Нидерланды).

Как сообщали Українські Новини, украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии.

Больше новостей о: Кинопремия Sundance Film Festival Премьера фильма Фильм о войне

Причастного к убийству Гандзюк экс-помощника депутата Павловского арестовали
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Закон о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ: в чем будут ограничивать журналистов 07:00 Список
Сегодня украинцы создадут "живую цепь" на честь Дня соборности 06:30
Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации 06:25
Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду 05:55
Зима придет весной, а лето будет аномально жарким: синоптики дали прогноз на 2020 год 05:50 Инфографика
больше новостей
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами 14:12
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку 23:55
больше новостей
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
"Делит детей на сорта". Украинцы просят Зеленского ветировать закон о среднем образовании в части использования русского языка 16:45
Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский 11:32
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok