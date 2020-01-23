После резкого снижения гривна на межбанке перешла к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,34 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,49-24,53 UAH\/USD, затем котировки снизились до 24,42-24,45 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,32-24,35 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,53% с 23,74 UAH\/USD до 24,34 UAH\/USD. Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH\/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH\/USD. Тем временем, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 января, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH\/USD.