подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 января 2020, четверг, 17:35 83
Финансы 2020-01-23T17:41:16+02:00
Українські Новини
После резкого снижения гривна на межбанке перешла к росту

После резкого снижения гривна на межбанке перешла к росту

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Межбанк
Курс гривны на межбанке укрепился. Фото: bank.gov.ua
Курс гривны на межбанке укрепился. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,49-24,53 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,42-24,45 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,32-24,35 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,53% с 23,74 UAH/USD до 24,34 UAH/USD.

Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 января, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH/USD.

 

 

 

Больше новостей о: Курс валют Курс гривны курс доллара Межбанк

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области
Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов
Новости
Национальный животных передаст всех животных в природный эко-парк 19:34
Мининфраструктуры подтвердило, что платит гендиректору "Укрпочты" Смелянскому в 2 раза больше, чем США своему Президенту Трампу 19:32
Платежную инфраструктуру Украины НБУ хочет перевести на международный стандарт ISO 20022 19:08
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Последствия шторма
Из-за смертоносного шторма в Испании города накрыло метровым слоем морской пены 18:59
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok